Россиян возмутили тканевые сиденья в вагонах московского метро

Жители Москвы в группе «Москва моя» в Facebook обсудили новые вагоны поездов, курсирующих по столичной подземке. Мнения горожан разделились: кому-то вагоны понравились, однако нашлись и те, кто отрицательно отозвался о некоторых нововведениях.

Наибольшее негодование вызвали тканевые сиденья в вагонах поездов. Горожане отметили, что на такой обивке видны грязь и разводы, что вызывает отвращение. «К сожалению, эти тряпочные сидения затираются так, что на них садиться неприятно», «Какие же они замызганные, в пятнах, в подтеках. Ощущение, что их вообще не моют и не чистят!», «Они не чистятся, зачем их такими сделали? Кожзам хоть протереть можно, а на тряпичные даже садиться иногда противно», — возмущенно прокомментировали юзеры.

Остальными обновлениями вагонов россияне оказались довольны. Под публикацией отметилась и жительница другой страны: «Нам в Нью-Йорке о таком только мечтать», — написала она.

Ранее украшенный к Новому году поезд столичного метро порадовал россиян. На кадрах, выложенных в сеть, видно, что вагоны украшены гирляндами, искусственными еловыми ветками и тематическими зимними рисунками как внутри, так и снаружи.