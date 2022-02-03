Россиян возмутило сравнение «Торгсина» и советского универмага «Березка»

В группе Facebook «Москва — та!» один из авторов сравнил магазин «Торгсин» с советским универмагом «Березка» и возмутил россиян.

«1932-1933 года. Магазин "Торгсин" на Петровке. Мало осталось людей, которые помнят то время. Да и слово, связанное с ним – "Торгсин" - сегодня кажется непривычным и странным. А тогда оно стремительно ворвалось в жизнь многих советских семей и стало прообразом легендарных "Березок"», — рассказал автор поста.

На это отреагировал известный историк моды и театральный художник Александр Васильев. Он рассказал, что «Торгсин» был очень модным местом, в котором в обмен на золото и серебро можно было купить трикотажную шаль с кистями, детские сандалили — пинетки, Шелковые фильдеперсовые чулки или духи Coty.

Однако большинство комментаторов не согласились ни с историком моды, ни с автором топика. «Большинство несли туда оставшиеся украшения, чтобы выживать», — отметили пользователи и рассказали семейные истории, связанные с этими магазинами.

Многие упомянули о том, что в «Торгсин» горожане носили вещи и драгоценности в обмен на продукты. «Туда несли последнее что можно было обменять на продукты. Моя бабушка так сдала все наследство наше. Отец болел. Нужно было кормить», «Моя мама в 30-е годы отнесла туда обручальное кольцо», «Моя семья носила туда бриллианты в обмен на муку, чтобы с голода не помереть», — с сожалением вспомнили москвичи.

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