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Россиянам дали советы по выбору искусственной ели

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Россиянам дали советы по выбору искусственной ели
Фото: Depositphotos

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT рассказал, как правильно выбрать искусственную ель на новогодние праздники.

По словам Шапкина, в первую очередь нужно обращать внимание на запах. От некачественной искусственной ели может пахнуть растворителями, которые выделяются из пластика. В итоге это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Нужно внимательно посмотреть, потрогать, потому что за счет того, что где-то внутри используются более дешевые материалы, она может быть менее долговечной, будет сыпаться», — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что самые качественные искусственные деревья делаются из полиэтилена низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания им дополнительной пластичности или отвердители. Такие маркировки обычно можно найти на упаковке изделия.

Ранее стало известно, что в Подмосковье усилят охрану елей от незаконной вырубки.

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