Россиянам напомнили про заполонившую Москву «ассирийскую мафию»

Пользователь соцсети Facebook Михаил Лебедев напомнил россиянам про заполонившую Москву «ассирийскую мафию». Своим рассказом он поделился в группе «Войковская, Водный стадион и окрестности».

Москвич написал, что в его детстве у входа на станцию метро «Войковская» стояла будка «Чистка обуви». «Будка была — чистый восторг! Все эти шнурочки, баночки с кремами, тюбики — совершенно чарующий аромат! <...> Один был минус: в будке сидел совершенно зверского вида старик, явно нерусского происхождения, в огроменной кепке и с золотыми зубами. Бармалей из сказки, только одетый по-цивильному», — признался он.

Позже Лебедев познакомился с женщиной Раисой Михайловной (имя изменено — прим. Мосленты) «яркой достаточно восточной внешности», которая в народе считалась армянкой и «чуть ли не принадлежащей к некоей армянской мафии». «Однажды рассказала Раиса Михайловна следующее. Вовсе она не армянка. Она — ассирийка! Причем из какого-то уважаемого ассирийского княжеского рода, или как он у них называется, короче — благородных кровей. И что ассирийцев в Москве довольно много, целая диаспора», — написал автор поста.

Также он узнал, что обувные будки — это их национальный бизнес, который идет «едва ли не с царских времен». «Тут-то я и вспомнил Бармалея с "Войковской", и все, как говорится, стало на свои места. Так что насчет мафии народная молва в чем-то оказалась права», — отметил москвич.

Ранее 9 июля сообщалось, что фотографии с советскими детьми, опубликованные в Facebook, растрогали москвичей. На черно-белых снимках изображены дети, которые гуляют во дворе. Они играют с мячом, прыгают со скакалкой, катаются на трехколесном велосипеде.

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