Россиянам объяснили причину отсутствия абхазских мандаринов

Уроженец Абхазии, а ныне — житель Москвы на личной странице в Facebook написал подробный пост, где объяснил россиянам причину отсутствия на прилавках абхазских мандаринов. Большинство пользователей сети его позицию поддержали.

«Люди мучаются целыми днями, собирают эти мандарины, чтобы продать их по 25 рублей за кило. 25 рублей, Карл! Булка хлеба стоит дороже», — так начал свое послание автор, добавив, что цитрусы нужно также лечить от паразитов, окапывать и производить множество иных действий, чтобы в итоге получить нормальный урожай. В качестве сравнения мужчина привел египетскую картошку сомнительного качества, которую продают по 50 рублей за килограмм, в то время как экологически чистые абхазские цитрусовые не стоят ничего.

«С учетом инфляции наши фрукты подешевели минимум в два раза, а должны бы дорожать, ведь в мире экологичная продукция становится популярнее с каждым днем. Но мы не умеем торговать, мы не способны быть конкурентными в условиях рынка», — отметил рассказчик. Он подчеркнул, что это касается и всех других ресурсов страны.

«До чего верно описали, трудно не согласиться. Мы — кладезь разнообразных субтропических фруктов, чистых, полезных, у нас все уникальное», — согласилась одна из пользовательниц сети. «Вот поэтому я не собираю мандарины на своем участке уже два года! Их невозможно реализовать! Мне лечение мандаринов, сбор и остальные расходы обходятся очень дорого. Пусть уж лучше соседи соберут и детям сок сделают», — призналась другая участница дискуссии. Еще один комментатор отметил, что на его глазах на рынке принимали мандарины по еще более низкой цене — 10-20 рублей за килограмм.

Ранее россиян предупредили о росте цен на мандарины. По словам эксперта, стоимость этих цитрусовых увеличилась на 3,2 процента по сравнению с 2020 годом.