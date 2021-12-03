Россиянам посоветовали меньше работать перед Новым годом

Психолог, сертифицированный преподаватель и автор книг и статей по эмоционально-образной терапии Светлана Ладейщикова в беседе с «Мослентой» посоветовала московским родителям на фоне эпидемиологической ситуации беречь свою энергию и как можно больше времени уделять детям.

По ее словам, сейчас необходимо распределять время и меньше напрягать организм изнурительной работой или домашними делами. Например, эксперт посоветовала не тратить слишком много сил на подготовку новогоднего стола.

«Я советую сейчас в карантинные предновогодние дни всем родителям по возможности беречь свою энергию. Никакой богатый стол не заменит доброты и мира в доме. Пусть стол и подарки будут скромными, но вы не будете замотанными и раздраженными», — объяснила эксперт.

Она добавила, что хорошее эмоциональное состояние — главный подарок младшему поколению, поскольку родители в большинстве случаев срываются на детей от беспомощности, которая появляется, когда все силы исчерпаны предновогодней суетой на работе и хлопотами дома.

Ранее Ладейщикова посоветовала поставить елку и купить мандарины для создания праздничного настроения, отметив, что оно может прийти не ко всем, что является нормой.