Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в соседских чатах приложения Telegram. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По данным источника, аферисты начали использовать чаты владельцев квартир в жилых комплексах. Там они полностью копируют внешний вид аккаунта одного из активных участников группы и пишут в личные сообщения его потенциальным знакомым по дому с просьбой одолжить денег.

Сообщается, что за последнее время подобный вид мошенничества дважды был замечен в одном из чатов. Женщина, чей аккаунт скопировали, рассказала в группе, что взлома не было. «Там не взламывают. Клон делают. У меня все чисто в аккаунтах. Новый вид мошенничества. Если кто-то из чата жилого комплекса просит деньги, пожалуйста, проверьте, прежде чем что-то предпринимать», — приводит слова жительниц «Лента.ру».

Ранее, в Подмосковье правоохранительные органы раскрыли новый вид мошенничества с вкладами.