Россиянам рассказали о лучшем времени садиться за новогодний стол

Диетолог Анна Белоусова рассказала о том, во сколько лучше садиться за праздничный новогодний стол. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Белоусовой, если праздники справлять правильно, то это позволит не выйти из формы.

«Если мы в Москве, то за стол надо садиться "по Красноярску", хотя бы часа за четыре до курантов», — рассказала эксперт. Она добавила, что к полуночи уже можно выпить шампанского и перейти к десерту. Это позволит сильно не объедаться на ночь, заключила диетолог.

Специалист порекомендовала запланировать на первое и второе января прогулку или занятия активными видами спорта.

Ранее москвовед посоветовал места в столице для прогулок на новогодних каникулах.