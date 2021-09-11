Россиянам рассказали о запрете Николая I на массовые гуляния

«Как только был подан знак к началу гуляний, толпа бросилась на угощение. Жареные быки исчезли в мгновение ока, вино выпито, после чего гуляющие пошли громить галереи и скамьи», — привел он слова российского историка Михаил Погодина об описании того дня.

Именно после этого император запретил проводить здесь гуляния и там их не было вплоть до 1860-х годов. Тогда Девичье поле вновь стало местом массовых сборищ до 1911 года.

«В 1880-х годах там же, но на дальней от города части поля, был устроен клинический городок. Существует он и сейчас. По несколько раз в год пыль и шум от празднеств летели в больницы, и руководство клинического городка неоднократно поднимало вопрос о том, чтобы все праздничные мероприятия с этой площадки переместить», — отметил Дедушкин.

В связи с этим, в 1911 году гуляния там вновь было велено прекратить.

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