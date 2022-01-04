Россияне восхитились зимними прогулками на яхте по Москве-реке

Жители столицы в группе Facebook «Московские прогулки» рассказали о зимних рейсах по Москве-реке и восхитились организацией этих круизов.

Один из подписчиков, совершавший такую поездку на яхте, опубликовал в сообществе ролик, на котором видно, как корабль лавирует между льдинами.

В комментариях пользователи также поделились своими ощущениями от декабрьской речной прогулки. «Очень понравилось! Честно! Там же ресторанчик, все для комфорта и удовольствия». А также фолловеры отметили, что на яхтах в зимнее время года довольно тепло, поскольку они застеклены.

В официальном Instagam-аккаунте флотилии сообщили, что на новогодних каникулах корабли курсируют по расписанию.

Ранее москвовед посоветовал места в столице для прогулок на новогодних каникулах.