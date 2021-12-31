Россиянам рассказали об опасности шампанского с записками желаний

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в интервью телеканалу «360» рассказала об опасности выпитого шампанского с сожженными записками желаний.

«Вряд ли кто-то моет руки перед тем, как писать желание. Вы целый день ходите по магазинам, готовите, трогаете животных. На руках может быть что угодно, какие угодно микробы и бактерии, даже тот же коронавирус и другие вирусные заболевания. Это все попадает в ваш организм», — рассказала Писарева. При этом отметила, что если соблюдать гигиену рук, то сгоревшая бумага не навредит организму, потому что это целлюлоза. Она спокойно переваривается.

Такого же мнения придерживается и врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Круглова Наталья. Она сообщила, что шампанское с небольшим растворенным в нем кусочком бумаги не представляет угрозы организму. По ее словам, гораздо опаснее злоупотреблять игристым в новогоднюю ночь.

Круглова сообщила, что газы в алкогольных напитках ухудшают метаболизм в организме, особенно сразу после еды. В этом случае может появиться вздутие, метеоризм и неприятные ощущения.

Предпочтение лучше отдать негазированным алкогольным напиткам — например, белому или красному вину, заключила нутрициолог.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Москве подорожало шампанское. Средняя цена бутылки игристого напитка теперь составляет 491 рубль.