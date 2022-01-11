Россияне дали советы по борьбе с вандалами в подъездах

Россияне дали советы по борьбе с хулиганами, портящими лифты и стены в подъездах. Дискуссия о вандалах разгорелась в Facebook-группе «Ясенево. Соседи».

Автор топика рассказал, что в его доме на улице Карамзина орудуют нарушители порядка. Мужчина выложил фото, на котором видно, что в лифте разбито зеркало и разрисованы стены. «Люди, ну зачем? Вам правда нравится жить в свинарнике?» — поинтересовался пользователь.

Большинство комментаторов посоветовало мужчине установить в подъезде камеру или ее муляж, чтобы вычислить виновников случившегося или припугнуть их. Кроме того, мужчине порекомендовали сделать фото испорченного имущества и оставить заявку на его замену с помощью портала госуслуг.

Одна из пользовательниц рассказала, что решила бороться с захламляющими подъезд соседями с помощью объявления с просьбой убрать за собой мусор. «Вечером вернулась — убрали. Больше пока не разводят...» — поделилась результатом женщина. Юзеры согласились, что это действенный способ коммуникации с другими жильцами.

Ранее москвичка выставила на продажу цветник около дома из-за вандалов. Женщина призналась, что хулиганы отбили у нее желание заниматься своим хобби.