Россияне дали советы по общению с мошенниками

Россияне напомнили о мерах предосторожности при общении с мошенниками. Пост с полезными советами опубликовали в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

«Дорогие соседи, подскажите — могут ли мошенники для своих нехороших целей использовать последние 6 цифр номера паспорта и ФИО?» — поинтересовалась автор поста, спросив, можно ли передавать подобные данные, если нет уверенности, что их запрашивает надежная организация.

В комментариях единогласно посоветовали не разглашать никаких персональных данных в случае малейших сомнений. «Ни в коем случае нельзя — подумайте, на какой случай им это надо?», «Для нехороших целей можно использовать любые данные», — предостерегли соседку пользователи.

В случае, если мошенники якобы звонят из банка, автору порекомендовали в принципе не вступать в разговоры. «Говорите: "Я с банками по телефону не общаюсь. Все вопросы и предложения пишите на почту или в приложение банка"». Кроме того, женщине предложили после подозрительного звонка перезвонить в банк самостоятельно и сообщить о произошедшем.

Ранее россияне пожаловались на участившиеся звонки мошенников, якобы работающих в банке.