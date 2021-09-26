Россияне массово пожаловались на Wildberries

«В последние дни этот пункт — просто филиал ада. День за днем там вырастали горы мусора и коробок с человеческий рост — пустых и с заказами, они уже загородили проход к прилавку. Найти что-то невозможно даже самим сотрудникам», — написала она.

Также москвичка отметила неопрятность арендованного компанией помещения (нехватка входных ковриков, мусор) и отсутствие нормального отношения к клиентам. Она пожелала сотрудникам организации решить проблемы с чистотой и обслуживанием.

В комментариях подписчики сообщества отметили, что аналогичная ситуация наблюдается во многих торговых пунктах, расположенных в Москве. Многие подтвердили, что сервис давно испортился. Была высказана версия, что это случилось из-за того, что у интернет-магазина стало много пользователей, и бренд перестал заботиться о них. «На Академика Ильюшина работник вообще вешает табличку "Перерыв 15 минут" и спит по полтора часа», «Да, пункт где-то в конце лета резко поменялся, зарос горами мусора, сотрудники стали максимально неприветливые», «Я прямо присоединяюсь. И главное, руководству все фиолетово. Все мои жалобы — просто в трубу. Уже два месяца, как не заказываю ничего у них», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичка призвала соседей быть внимательными при совершении покупок в супермаркете «Окей» в Обручевском районе. По ее словам, при покупке овощей и фруктов продавцы обвешивают клиентов, зарабатывая на этом деньги.

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