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Россияне начали продавать места в ЗАГСах на «красивые» даты

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Россияне начали продавать места в ЗАГСах на «красивые» даты
Фото: Depositphotos

Россияне начали продавать свои забронированные места в ЗАГСах на зеркальные даты, как, например, 22.02.2022. Такие даты пользуются популярностью у молодоженов. Соответствующие предложения за десятки тысяч рублей появились на популярном сервисе объявлений.

Сейчас на сайте актуально предложение за 100 тысяч рублей по заключению брака в Грибоедовском ЗАГСе. Продавец предлагает купить церемонию бракосочетания 20 февраля 2022 года. «Могу предоставить фото документа бронирования процедуры. Приедем вместе, отменим мою свадьбу и оформим вас на освободившееся место», — пояснил пользователь.

Кроме того, можно приобрести роспись в Таганском ЗАГСе за 35 тысяч рублей 22 февраля 2022 года. Продавец в объявлении уточняет, что регистрация будет торжественной. Он также обещает переоформить свою бронь на желающих.

Ранее в пресс-службе столичного управления ЗАГС рассказали о самых необычных композициях, которые молодожены просят включить во время бракосочетаний. В список попали песня «Лирика» российской группы «Сектор Газа» и главная тема из видеоигры Super Mario.

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