Россияне назвали отличия мошенников от настоящих сотрудников «Мосэнергосбыта»

Россияне обсудили плановую замену счетчиков в квартирах и рассказали, как отличить мошенников от настоящих сотрудников «Мосэнергосбыта». Дискуссия возникла под одним из постов в Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи».

Автор топика рассказала, что ей в домофон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками «Мосэнерго» и сообщили, что собираются поменять счетчики в квартире. Женщина отказалась, заявив, что никого не вызывала. «Что это было?» — озадачилась пользовательница.

Многие заявили, что в жилых домах действительно ведутся плановые замены и это были не мошенники. «Счетчики с истекшим сроком поверки и правда сейчас по району меняют, вообще должны были заранее повесить на подъезд объявление и контакты работника», — отметил один из юзеров. Некоторые заявили, что к ним домой приходили сотрудники службы и провели бесплатные работы.

Нашлись те, кто занял противоположную позицию и призвал в таких случаях проверять название компании. «Если, предлагая услугу, называют "Мосэнерго" — вводят в заблуждение. "Мосэнерго" — генерирующая компания, услуг населению она не оказывает», — заявил один из пользователей. Некоторые вспомнили, что у настоящих сотрудников службы должно быть с собой удостоверение, которое можно попросить в случае сомнения.

Ранее «Мосэнергосбыт» предупредил, что мошенники начали представляться сотрудниками компании «Мосэлектросеть». В службе подчеркнули, что никак не связанные с ними злоумышленники.