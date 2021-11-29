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Россияне назвали самые переоцененные профессии

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Россияне назвали самые переоцененные профессии
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

По мнению большинства россиян, наиболее переоцененными профессиями на рынке являются политики и депутаты. Об этом заявили 22 процента респондентов, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Еще 14 процентов опрошенных выразили мнение, что одной из самых переоцененных профессий является государственный служащий, чья зарплата завышена. На третьем месте расположилась должность топ-менеджера. Также в их числе оказались футболисты, IT-специалисты, артисты и блогеры.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой в Москве оказалась профессия техника-керамиста. Специалисты этой сферы зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц. При этом успешный кандидат должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.

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