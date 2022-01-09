Россияне не поверили читающим книги в московском метро

Жительница Москвы опубликовала снимок людей, читающих книги и бумажную прессу в московском метро. Фотография появилась в группе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook.

Кадр спровоцировал дискуссию среди юзеров — многие пользователи сети не поверили в то, что снимок не постановочный. Некоторые указали, что в одном вагоне не может находиться столько любителей бумажных книг, другие же отметили отсутствие защитных масок на пассажирах, сославшись на то, что фото было сделано еще в допандемийные времена. «Наверное, это было лет 20 назад», «Мне кажется, что это для прикола сфотографировали», «Да чушь. Не так много читающих у нас, да даже если бы было вдруг — надо вопрос задать им, а что читают конкретно. Если Дарью Донцову, то смысла нет в таком чтении», — прокомментировали фолловеры сообщества.

Ранее куратор выставки «История российского дизайна. Избранное» и директор Московского музея дизайна Александра Санькова рассказала, как обнаружила на известном сайте объявлений плитку со станции метро «Октябрьская».