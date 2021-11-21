Россияне неоднозначно отреагировали на просьбу женщины не кормить голубей

Жительница Москвы написала в группе Facebook «От Дегунино до Дегунино, через Бескудниково и Дмитровский. Соседи» пост, в котором призвала не кормить голубей, но пользователи сети неоднозначно отреагировали на ее просьбу.

«Соседи, прекратите кормить голубей возле домов 49 и 51 по Керамическому проезду! Дошло до того, что невозможно спокойно стоять в ожидании транспорта на остановке либо дойти до магазина “Перекресток”! Голуби и их помет всюду! А главное, травмоопасность! Уже сколько человек пострадало из-за резко вскочивших и полетевших птиц!» — написала автор поста. Также женщина добавила, что там, где кормят голубей, не растет трава, так как птицы склевывают все зерна.

В комментариях одни пользователи высказались против такого предложения. Написав, что птиц «убивать» таким способом нельзя, и что они всегда жили рядом с людьми. «А вы видели голубей, живущих в лесу? Они испокон веков при человеке живут. Никто никогда это бедствием не считал», — написал под постом один из жителей. Также кто-то добавил, что под проводами можно просто быстро пройти, а на землю постелить геотекстиль, чтобы прорастал газон.

Часть пользователей согласилась с автором топика, написав, что соседи просто закармливают голубей. «Хлеб бросают такими ломтями, как будто это собаки, а не птицы! Всё это на тротуарах, газонах. Птицы эти летают, пыль столбом!», «Уже выходят из магазина и сразу отламывают и кидают хлебушек птичкам, сидящим около ступенек!», — отметили возмущенные жители.

Некоторые предположили, что для начала нужно поговорить с людьми, которые подкармливают пернатых и предложить им делать это в пустынном месте. Подписчики отметили, что раньше по этому адресу висела табличка с просьбой не кормить голубей около магазина. Но потом она исчезла.

Другие посоветовали сразу писать обращение на портал правительства Москвы, участковому и в «Жилищник».

Ранее в центре Москвы для борьбы с голубями расставили металлические шипы.