Россияне обнаружили огромных тараканов в подъезде дома

Насекомые поселились в доме на улице Шоссейной, дом 9. На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как в углу потолка на первом этаже в кучу собрались множество крупных особей. Насекомые похожи на выведенных Мадагаскарских тараканов, они выглядят в несколько раз больше стандартных.

В комментариях к публикации пользователи сети предположили, что этих тараканов в подъезд кто-то подкинул, так как сами они не могли там расплодиться.

Ранее житель Сокольников пожаловался на тараканов, которые заполонили входную дверь подъезда жилого дома. Мужчина рассказал, что желающие попасть внутрь жители вынуждены ждать, пока насекомые уползут с кнопок домофона.

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