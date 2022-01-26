Россияне обсудили коридоры московского «землескреба»

Житель столицы опубликовал в Facebook-сообществе «Москва моя» фотографии коридоров в знаменитом доме атомщиков или доме-корабле рядом со станцией метро «Тульская». Подписчики группы назвали здание «землескребом», но оценили нестандартные планировки его квартир.

«Друг рассказывал, что в карантин гонял по этим коридорам на велосипеде», — рассказал автор поста.

Комментаторы сошлись во мнении, что в доме-корабле очень необычные планировки квартир, например, среди них есть и двухэтажные. Некоторые участники группы сообщили, что квартиры в этом доме очень любят риэлторы, так как они хорошо сдаются в аренду.

Но ряд комментаторов поделились воспоминаниями об этом месте до строительства дома-корабля. «Хорошо знаю этот дом! Жила совсем рядом с ним! Помню старую Тульскую — и Большую, и Малую. В детстве мне казалось, что им не было конца, такие они были длинные! А как выстроили этот «корабль», вся прелесть потерялась!», — написала одна из подписчиц.

Ранее в Москве на продажу выставили сохранившийся деревянный дом. Продавец оценил здание в 170 миллионов рублей.