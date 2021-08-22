Россияне обсудили отличия московского и нью-йоркского метро

На фотографию, прикрепленную к публикации, попали москвичи, стоящие и сидящие вдоль единого вагона подвижного состава поезда «Москва-2020». Эти поезда оснащены увеличенными межвагонными переходами, а также USB-портами для зарядки гаджетов.

«Новый состав московского метро глазами гостя из США. Можно почувствовать разницу в восприятии», — подписал автор публикации.

Пользователи сети подметили, что метро в Нью-Йорке выглядит совсем иначе. «Чистый и новый вагон метро, приличные люди едут. В Нью-Йорке я езжу на метро и чувствую неприятные ощущения, самое грязное и непредсказуемое метро, очень медленно едет, периодически меняя направление среди бела дня или останавливая движение», «Меня всегда забавляют эти вагоны, соединенные друг с другом, тоже почему-то люблю смотреть сквозь весь вагон. А московское метро самое чистое, в сравнении со всеми, где я была, и много очень красивых станций, которые старые», — написали юзеры.