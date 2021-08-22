Россияне обсудили отличия московского и нью-йоркского метро
Россияне в комментариях под фотографией столичного метро, сделанной гражданином США и опубликованной в Facebook, обсудили отличия московской подземки от нью-йоркской.
На фотографию, прикрепленную к публикации, попали москвичи, стоящие и сидящие вдоль единого вагона подвижного состава поезда «Москва-2020». Эти поезда оснащены увеличенными межвагонными переходами, а также USB-портами для зарядки гаджетов.
«Новый состав московского метро глазами гостя из США. Можно почувствовать разницу в восприятии», — подписал автор публикации.
Пользователи сети подметили, что метро в Нью-Йорке выглядит совсем иначе. «Чистый и новый вагон метро, приличные люди едут. В Нью-Йорке я езжу на метро и чувствую неприятные ощущения, самое грязное и непредсказуемое метро, очень медленно едет, периодически меняя направление среди бела дня или останавливая движение», «Меня всегда забавляют эти вагоны, соединенные друг с другом, тоже почему-то люблю смотреть сквозь весь вагон. А московское метро самое чистое, в сравнении со всеми, где я была, и много очень красивых станций, которые старые», — написали юзеры.
Однако нашлись и те, кому новые вагоны московского метро пришлись не по вкусу: «Бесит, что проходы в этих новых вагонах узкие. А многие сидят нога на ногу и даже не шелохнутся! Проходишь — и обтираешь подолом обувь сидящих».
Ранее стало известно, что за последние десять лет почти четыре миллиона москвичей получили новые станции метро в шаговой доступности. «Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом», — пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и подчеркнул, что без магистрального транспорта развитие Москвы невозможно.
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