Россияне обсудили современную моду на советские авоськи

Пользователи сети не согласились с этим утверждением, указав на то, что авоськи и в наши дни вновь пользуются популярностью. Сейчас их можно купить в продуктовых магазинах, крупных торговых центрах и на современных маркетплейсах.

«Авоськи сейчас очень даже модным аксессуаром являются. И некоторые дизайнерские экземпляры стоят недешево. Так что мода циклична, все возвращается», «Авоськи опять популярны и даже в моде. Возила подруге, живущей за границей, она была в восторге», «Я себе авоську на день рождения подарила. Мы с ней фотопроекты снимаем», — написали подписчики группы.

Ранее фото советских школьников с фотоаппаратом и авоськой на бывшем проспекте Калинина вызвало волну ностальгических воспоминаний у москвичей. «Мальчишки, как из фильма "Гостья из будущего". Такие же морды шкодливые», — написала юзер группы.

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