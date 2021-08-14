Россияне обсудили современную моду на советские авоськи
Архивное черно-белое фото мужчины с авоськой в руках натолкнуло россиян на обсуждение сумки-авоськи. Снимок был опубликован в группе «Москва моя» в Facebook.
На фотографии изображен мужчина с авоськой, сачком и гамаком. «В сложенном виде авоська занимает очень мало места, ее можно было положить в карман. В настоящее время авоськи практически полностью вытеснены из широкого пользования», — подписала автор публикации.
Пользователи сети не согласились с этим утверждением, указав на то, что авоськи и в наши дни вновь пользуются популярностью. Сейчас их можно купить в продуктовых магазинах, крупных торговых центрах и на современных маркетплейсах.
«Авоськи сейчас очень даже модным аксессуаром являются. И некоторые дизайнерские экземпляры стоят недешево. Так что мода циклична, все возвращается», «Авоськи опять популярны и даже в моде. Возила подруге, живущей за границей, она была в восторге», «Я себе авоську на день рождения подарила. Мы с ней фотопроекты снимаем», — написали подписчики группы.
Ранее фото советских школьников с фотоаппаратом и авоськой на бывшем проспекте Калинина вызвало волну ностальгических воспоминаний у москвичей. «Мальчишки, как из фильма "Гостья из будущего". Такие же морды шкодливые», — написала юзер группы.
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