Россияне одобрили «древнерусскую практику» высаживать деревья в мороз

У жительницы центра Москвы вызвало недоумение высадка деревьев в мороз, однако пользователи сети одобрили подобную меру. Дискуссия на указанную тему завязалась в Facebook-группе «Соседи.Пресня.».

«А это что за древнерусская практика высаживать деревья в мороз?» — поинтересовалась россиянка, прикрепив фото работ на улице Красная Пресня.

«С закрытой корневой системой деревья можно сажать в любое время, особенно хорошо поздней осенью», — возразили комментаторы. Один из юзеров добавил, что при соблюдении всех технологических требований с деревьями все будет в порядке. Другая пользовательница добавила, что деревья выше трех метров всегда желательно сажать в зимнее время.

«Не удалась попытка накинуть на "вентилятор"», — посмеялся над постом один из комментаторов. Другой пользователь назвал странных людьми, которые постоянно находят поводы для недовольства и придирок.

Ранее жительнице Москвы удалось пресечь незаконную вырубку деревьев на территории школы с помощью публикации в соцсети.