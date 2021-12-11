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Россияне перечислили свои любимые сладости из СССР

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Россияне перечислили свои любимые сладости из СССР
Фото: Н.Маторин / РИА Новости

Фотографии с советскими сладостями, выложенные в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ», напомнили пользователям сети о популярных в СССР пирожных и тортах. В комментариях подписчики паблика заностальгировали и перечислили свои любимые кондитерские изделия.

Многие заявили, что в советские годы лучшие пирожные в столице продавались в кондитерской в Столешниковом переулке. «Особенно с заварным кремом!», «Еще на подходе к магазину ощущался неповторимый запах свежих пирожных», — поделились пользователи. Кто-то признался в любви к фирменному московскому печенью, которое можно было купить в магазине «Елисеевский».

В рейтинг любимых тортов москвичей вошли «Ленинградский», «Прага», «Киевский» и «Абрикотин». Однако юзеры отметили, что любые кондитерские изделия, произведенные в СССР, были вкусными. «Какие были торты в Советском Союзе! Это ж объедение! Хоть я всегда и очень прохладно относилась к сладостям», «Таких уже не делают», — заявили комментаторы.

Ранее москвичи сравнили любимые торты и пирожные советского прошлого с современными сладостями. Большинство заявило, что раньше продукты были качественнее.

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