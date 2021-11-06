Россияне поделились новыми способами борьбы с закладчиками

Житель столицы рассказал о встрече с молодыми людьми, пытавшимися спрятать наркотики в подъезде одного из жилых домов. Фотографию одного из нарушителей мужчина опубликовал в группе «Таганка. Любимая» в Facebook.

В ответ подписчики сообщества поделились своим опытом и новыми способами борьбы с закладчиками. Один из юзеров рассказал, что потратил на противодействие им все лето. Он вместе с соседями убирал из подъездов цветы, отсматривал записи камер наблюдения, пытаясь понять, какие коды используют кладмены для проникновения в подъезд, а также часто общался с сотрудниками полиции. «Поймали именно закладчика! Вызвали полицию. При нем было 30 закладок. И вот они как-то и пропали сами собой», — отметил комментатор.

Другие пользователи написали, что просто выкидывали наркотики: «Пару раз выкинул закладки, закладчики попали на деньги и потеряли клиентов. Больше никто ничего не закладывал», «Для начала снести все коды, чтобы только по ключу входить. Это уже большинство чужих отсекает», — заключили соседи.

Ранее в Москве полицейские приняли (https://moslenta.ru/news/v-moskve-policeiskie-prinyali-podrostkov-za-zakladchikov-i-zhestko-ikh-izbili-27-10-2021.htm) подростков за закладчиков и жестко их избили. Позже в соцсетях один из них рассказал, что сотрудники правоохранительных служб пытались подкинуть ему запрещенные вещества, а также вымогали деньги.