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Россияне поделились опытом борьбы с пьющими соседями

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Россияне поделились опытом борьбы с пьющими соседями
Фото: страница «Ясенево. Соседи» на Facebook

Россияне рассказали о своем опыте борьбы с пьющими соседями, захламляющими лестничную клетку пустыми бутылками. Проблему обсудили в Facebook-группе «Ясенево. Соседи».

Автор топика выложил фото, на котором видно, что около мусопровода в подъезде стоят в ряд девять бутылок. «Чтобы все видели, какие напитки употребляли наши соседи. Наверное, чтобы завидовали. Но честно, уже бесит!» — возмутился мужчина и спросил, кто из подписчиков сообщества сталкивался с подобным.

Некоторые предложили радикальное решение: заварить в подъезде мусопровод. «Проверено на личном опыте. Там, где нет мусоропроводов, подъезды чище», — отметил один из пользователей. Другая подписчица предложила собрать бутылки и поставить их у двери соседей, намекнув на неприемлемость такого поведения. «Да просто попросить вежливо и все. Зачем придумывать велосипед?» — призвали в комментариях к мирному решению проблемы.

Кто-то предположил, что соседи складывают стеклотару в подъезде не из-за отсутствия воспитания. «Некоторые бутылки ставят, чтоб их могли уборщицы сдать и чтоб битого стекла не было в мусоре», — пояснила пользовательница. Многие возразили, что это не повод оставлять выпитое в подъезде.

Ранее россияне массово пожаловались на соседей-курильщиков и поделились методами решения проблемы неприятного запаха.

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