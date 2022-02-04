В Facebook-группе «Очаково-Матвеевское» россияне поделились воспоминаниями о походах в советский кинотеатр.

Администратор интернет-сообщества опубликовал ностальгический рассказ одного из подписчиков, где тот описал кинотеатр времен СССР не просто как место для просмотра фильмов, а нечто большее. «Подростки там встречались, обсуждали свои проблемы на районе, делились новостями...» — говорилось в тексте.

Автор рассказал, что в его микрорайоне в 80-х был всего один простенький типовой кинотеатр под названием «Планета». Как правило, там в течение недели показывали три-четыре фильма, потом репертуар обновлялся. «Помню, мы практиковали такую фишку: после сеанса не выходили вместе со всеми зрителями на улицу, а оставались в зрительном зале, прятались. А через несколько минут начинался новый сеанс. Как правило, мы это делали, когда фильмы были разные, чтоб не смотреть тот же самый по второму кругу», ― рассказал он.

Вспомнили «Планету» и другие подписчики группы. «С 70-х ходила туда на лучшие фильмы, наши и зарубежные… Память!», «Мы ходили на мультики на ранние сеансы, совсем малыши еще были», «Я помню шарики мороженого в металлических креманках, посыпанные тертым шоколадом. В фойе. Маст-хэв похода в кино!» — написали они.

Ранее москвичи вспомнили кинотеатр на месте парка Зарядье.