Россияне поделились воспоминаниями о советских стиральных машинах

Фото старой советской стиральной машины марки «ЗВИ» натолкнуло россиян на воспоминания о былых временах и нелегком процессе стирки. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».

Автор топика пояснил, что к машинке прилагался длинный шланг и деревянные щипцы, которыми вынималось горячее белье. Далее вещи опускали в ванную для полоскания. В 1960-ые годы такой предмет техники стоил 130 рублей, что являлось недешевой покупкой. В наши дни эту стиральную машину можно приобрести около двух тысяч рублей на известном сайте объявлений о продаже и покупке товаров.

«У бабушки была такая. В ванной комнате и стояла. Бабуля мастерски перекидывала белье и процесс стирки продолжался», «А что никто не сказал про эпопею закладывания мокрого белья в центрифугу? Как я этого не любила. Из ванны достаешь и в таз. Его нужно было взгромоздить на машинку и по кругу туда "вводить" постельное белье, например. А оно не хочет уминаться, а ты его утыкиваешь. Потом резиновую крышечку с дырками подсовываешь под края сверху. И грохот такой стоял! Как живая подпрыгивала», «У моей бабушки до сих пор такая стоит на кухне. Даже работает!», «У меня она есть. Поняла, что с такой надежной не нужно расставаться», — прокомментировали юзеры.

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