Россияне подрались из-за наследства дедушки и попали в больницу

В Москве родственники подрались друг с другом из-за наследства умершего дедушки и получили множественные травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В конфликте участвовали три человека: 69-летний мужчина, его 63-летняя сестра и ее 43-летний сын. Во время спора о наследстве между россиянами началась драка.

Старшего мужчину избили до сотрясения мозга и множественных гематом, он оказался в больнице. Женщина также обратилась в стационар, пожаловавшись на ушибы и химические ожоги глаз. Аналогичные жалобы на проблемы с глазами высказал ее сын.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве родственники разводящихся супругов подрались возле здания суда. Во время выяснения отношений один из участников конфликта начал угрожать оппонентам из второй семьи, после чего выстрелил из пистолета.

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