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Россияне посчитали цены на новогодней ярмарке в центре Москвы завышенными

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Россияне посчитали цены на новогодней ярмарке в центре Москвы завышенными
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Москвы в группе «Москва — та!» в Facebook обсудили новогоднее убранство Красной площади. Фото торговых рядов опубликовали в сообществе.

Многие назвали новогодний маркет во время пандемии коронавируса «пиром во время чумы», указав его неуместность. Другие же, наоборот, отметили, что во время пандемии людям не хватает праздника и уюта, в связи с чем эти украшения пришлись как никогда кстати. «Была один раз на новогодней Красной площади, уже под конец зимы, чуть ли не завтра собирались убирать все, а мы попали. Приятные воспоминания», «Какое желание у кого-то поднять народу настроение! Спасибо им, конечно, за это!», «Как хочется новогоднего настроения. Спасибо за пост! Захотелось срочно туда сходить», — написали юзеры, отметив, что единственное, что их расстраивает — это цены на столичной ярмарке, которые люди считают завышенными.

Ранее стало известно, что носки и свечи оказались самыми нежелательными подарками на Новый год. В рейтинг также попали брелоки, фигуры символа года и халаты.

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