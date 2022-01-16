Россияне поспорили из-за квартир времен СССР

Россиянка опубликовала фотографию комнаты в квартире, датированную 1933 годом. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Моя Москва» пользователи обсудили особенности жилых помещений времен СССР.

Многие обратили внимание на потолки выше трех метров, окна с деревянными рамами и невероятно уютную мебель. «У моей прабабушки был диван, инкрустированный деревом в изголовье и на балясинах. Куда потом делся? Даже не знаю», — вспомнила пользовательница сети. «Раньше это все особо не ценилось. У моей прабабушки сервант был деревянный, весь резной, зеркало огромное в резной раме… Только карнизы резные остались у родителей, все остальное ушло в небытие», — заметила еще одна подписчица интернет-сообщества.

«Я выросла в простой семье, в сталинской трешке, с высокими потолками, с эркером...» — вспомнила москвичка. «Простые семье не жили в сталинских квартирах с эркером! Зачем вы вводите в заблуждение?» — поспорила с ней другая. Однако первой из собеседниц удалось доказать, что она не лукавит.

Один из юзеров вспомнил, что во всей квартире, где он жил в советское время, был паркет, а на кухне — доски. «У меня доски до сих пор, с 1929 года, как построили!» — ответил ему участник дискуссии.

Нашлись и те, кто обратил внимание: раньше на столах в квартирах не было никаких ноутбуков или планшетов, поэтому свободное время люди всех возрастов посвящали чтению книг.

Ранее россияне поспорили из-за пивного киоска в фильме «Покровские ворота».