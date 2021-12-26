Россияне поспорили из-за московских катков

Жители столицы в группе «Москва – та!» в Facebook поспорили из-за катков в столице. Россияне разделились на два лагеря: одни жаловались на отсутствие залитых катков в районе, другие же, наоборот, отметили изобилие мест для зимних забав.

Автор топика вспомнила, как раньше с наступлением морозов спортивные площадки во дворе превращались в катки. Заливали их сами местные жители. Там же люди все вместе потом играли в хоккей и просто проводили весело досуг. «Нынче другие времена: нужно ехать на ВДНХ, в Парк Культуры, а то и на Красную площадь. Это здорово, конечно, но во дворах зря все разломали», — написала она. Многие москвичи не согласились с россиянкой, указав, что лично в их дворах традиция заливать каток сохранилась и по сей день. Другие отметили, что этими работами занимается город, но нашлись и те, кто полностью согласился с женщиной.

«Совершенно верно, и у нас в Перово тоже было так. Шланг из окна кухни даже не дотягивался до земли со второго этажа. И мы набирали в ведра воду и таскали заливать. Было прекрасно», «Есть и во дворах. Не в каждом, но есть. Их, само собой, не рекламируют», «Я бы тоже была рада, если бы и у нас во дворе заливали каток! Но сейчас счетчики на все, и на воду тоже! За чей счет будет банкет?» — прокомментировали юзеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в столице катков с искусственным льдом. «Поначалу были сомнения, следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении», — пояснил градоначальник.