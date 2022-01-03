Россияне поспорили из-за отказа ГИБДД приехать на место ДТП

Россиянка поделилась историей о произошедшем с ее машиной ДТП и отказом сотрудников ГИБДД приехать на место аварии. Под ее постом в Facebook-сообществе «Автомобилисты Москвы» пользователи поспорили, обязана ли дорожная полиция выезжать по каждому вызову.

По словам рассказчицы, иномарка въехала в ее припаркованное на проезжей части авто, протащила его метров на пять и скрылась с места аварии. «Впереди стояла машина соседей: моя воткнулась передним бампером в ее задний бампер. О ДТП сообщил случайный свидетель, успевший записать номер», — описала ситуацию автор поста. Женщина подчеркнула, что она сразу позвонила в ГИБДД, но там в помощи ей отказали.

Многие подписчики интернет сообщества вспомнили в комментариях похожие ситуации из своей жизни. Одна из них отметила, что пока несколько часов ждала ответа полиции, успела сама найти и попортившую ее автомобиль машину, и ее хозяина, и виновную в ДТП супругу владельца. «Этой даме повезло. Если бы полицейские приехали быстрее, они бы лишили ее прав за то, что покинула место аварии. А так она отделалась европротоколом и повышенной ценой на полис ОСАГО за новый период», — поделилась пользовательница.

«ГИБДД на такие аварии не выезжает. Писать заявление участковому надо сразу, записи на камерах не хранятся вечно», — написал юзер. «Участковый мне отказал, поскольку это было ДТП с участием автомобилей, а не хулиганские действия третьих лиц и произошло это на проезжей части, этим занимается только ГИБДД», — ответила ему автор поста. Еще несколько пользователей согласились с тем, что дорожная полиция выезжать на каждый вызов не обязана. «Если ваш муж из полиции, тогда, скорее всего, приедут. Но в целом никто не обязан заниматься поиском виновника ДТП по номеру авто», — уверенно заявила одна из них. «Это ДТП, поэтому ГИБДД обязаны приехать на место и составить протокол. Кроме оплаты ремонта вашей машины виновник еще и ответит за то, что покинул место аварии», — высказал иное мнение другой россиянин.

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