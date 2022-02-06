Россияне поспорили из-за уличной торговли в 90-ые годы

В Facebook-группе «Москва - та!» опубликовали фотографии столичной уличной торговли в начале 1990-х годов. Снимки заставили россиян поспорить о нравах того времени.

Подписчики сообщества разделились на два лагеря. Кто-то вспомнил эпоху после распада СССР позитивными словами, отметив, что люди тогда были свободными и счастливыми, чего нельзя сказать о современных москвичах. Другие же, наоборот, пожелали, чтобы подобные уличные базары больше никогда не случались в их жизни, указав, что начало 90-ых было очень страшным периодом.

«Шикарное было время, когда было больше свободы и возможностей. Мы все так стояли и с матрешками, и с тряпьем турецким. И не было ни разу у нас дома такого причитания, что мы бедные и несчастные. Кто хотел — крутился и зарабатывал», «Сколько же раритетов было выставлено на продажу?! Глаза разбегались от того, что все хотелось купить и тут же продать втридорога», «Сердце аж сжимается от боли, как и тогда. Несчастные, обманутые, нищие люди. Время стыда», «Тогда страну развалили, а жить на что-то надо было. Вся интеллигенция пошла на базар торговать», — прокомментировали юзеры.

Ранее житель столицы вспомнил пиццерию, в которой можно было в 1990-х годах отобедать за доллары.