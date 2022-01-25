Россияне пожаловались на хитрых продавцов московских квартир

Жительница столицы в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood поделилась историей затяжной покупки новой квартиры в Москве. Женщина пожаловалась на хитрость собственницы, продававшей свое жилье.

По словам москвички, прежняя владелица квартиры, вынудив покупателей оплатить оценку недвижимости, выдать задаток, а также понести все сопутствующие расходы на дополнительные справки, перед сделкой резко подняла цену.

«За пять дней до окончания срока собственник озвучивает: повышение стоимости или возврат задатка», — написала возмущенная покупательница. Она также подчеркнула, что приобретаемая квартира была частью так называемой «цепочки» — на ее покупку должны были пойти деньги от продажи старой квартиры автора поста. Для нее уже был найден покупатель. Он внес аванс.

Москвичка поинтересовалась, где еще она может осветить сложившуюся ситуацию и есть ли шанс повлиять на продавца недвижимости. Но в комментариях пользователи сети сообщили, что владелица квартиры имела право в любой момент изменить цену, так что действовала в рамках закона.

Но ряд подписчиков рассказал свои истории столкновения с такими продавцами жилья. «Когда мы покупали квартиру, собственник прямо в банке во время заключения сделки устроил спектакль. Требовал повысить стоимость квартиры, а потом орал, что он передумал продавать квартиру. Но в нашем случае все закончилось удачно для нас», — поделилась одна из юзеров. А другая назвала подобные спектакли прямо во время сделки новым трендом.

Ранее исследование агентства «ИНКОМ-Недвижимость» показало, что москвичи начали массово распродавать свои квартиры.