Россияне пожаловались на ломающих снежные скульптуры вандалов

Россияне пожаловались на вандалов, ломающих снежные скульптуры в Люберцах. Обсуждение началось под одним из постов в Instagram-аккаунте «Люберцы ЖК Самолет Некрасовка».

В сообществе выложили фото фигуры динозавра, слепленной из снега кем-то из местных жителей. Администрация отметила, что необычного снеговика вскоре сломали неизвестные. «Почему, зачем было ломать? Странные "товарищи", самоутверждаются что ли… Но автор, ты крут!» — оценили творение соседа в группе.

В комментариях отметили, что в районе это частая проблема. «Мы в том году слепили семью снеговиков, так и 30 минут не прошло, такие же все сломали», — рассказала женщина, отметив, что ее ребенок очень расстроился. Другая пользовательница написала, что оказалась в похожей ситуации. «С мужем и детьми слепили мишку и зайчика, хотели на следующий день покрасить, дочь с утра в окно смотрит — все сломали», — возмутилась женщина и поинтересовалась, зачем поступать так с чужими скульптурами.

Кто-то предположил, что вандалы прибегают к подобному способу самоутверждения из-за недостатка воображения и зависти к чужим творческим способностям. «Только и заточены, чтобы ломать, а в голове мякина. Жаль их, убогих», — написали в комментариях. Одна из пользовательниц заявила, что чаще всего снежные фигуры ломают школьники, но обычно они останавливаются, услышав замечание.

Ранее россиян развеселила снежная скульптура свиньи на скамейке в центре столицы. Животное изобразили уставшим и прилегшим отдохнуть.