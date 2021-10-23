Россияне пожаловались на неадекватного водителя каршеринга и полицию
Житель Москвы опубликовал в сети фото и видео, на которых водитель автомобиля каршеринга совершает мелкие ДТП во дворе жилого дома, ломает шлагбаум и катается по газонам. Ролики и снимки появились в Facebook-группе «Автомобилисты Москвы». Россиянин также пожаловался, что сотрудники полиции не привлекли виновника к ответственности.
По словам автора поста, неадекватный водитель чуть не сбил девушку с ребенком, приняв ее за бывшую возлюбленную. «Слава богу, не смог», — написал москвич. В комментариях он рассказал, что автомобиль ездил за потенциальной жертвой по тротуарам и пытался задавить ее несколько раз.
Также, по его словам, вместе с мужчиной в автомобиле находилась девушка, которая впоследствии просто отмалчивалась.
«Угомонили его жители домов. Приехал наряд полиции и увезли в местное отделение. Были написаны несколько заявлений на отморозка. И все. Финита-ля-комедия», — рассказал автор поста. Он добавил, что полиция не увидела в действиях водителя состава преступления. Он также не прошел медицинское освидетельствование. Возмущенные жители двора, по которому катался задержанный, считают поведение сотрудников полиции укрывательством.
Комментаторы предложили написать заявление в прокуратуру, а также подать жалобу на местных силовиков в ГУ МВД по Москве, а также привлечь муниципальных депутатов, Мосгордуму и даже Госдуму, если не помогут иные меры. Пожаловавшийся мужчина признался, что сам заниматься этим не сможет, а надежда — только на мужа девушки, которую чуть не сбил злоумышленник.
После этого некоторые комментаторы резко осудили автора поста, обвинив его в бездействии и нежелании предпринять усилия для решения ситуации. Еще один подписчик попытался обвинить автора поста и его соседей в том, что они вызывали полицию вместо ДПС. По словам подписчика, водитель мог уйти от ответственности из-за этой ошибки.
«Как я понимаю, это сотрудники полиции были обязаны действовать в рамках закона, в том числе вызвать ДПС, дождаться их приезда, а после формальностей по ПДД отвезти в отдел как задержанного по статьям УК России, поскольку умышленная попытка задавить человека, в данном случае еще и ребенка, приравнивается к угрозам жизни», — ответил автор поста.
Ранее 17-летний подросток вместе с совершеннолетним приятелем угнал автомобиль каршеринга, после чего врезался на нем в забор.