Россияне пожаловались на неадекватного водителя каршеринга и полицию

Житель Москвы опубликовал в сети фото и видео, на которых водитель автомобиля каршеринга совершает мелкие ДТП во дворе жилого дома, ломает шлагбаум и катается по газонам. Ролики и снимки появились в Facebook-группе «Автомобилисты Москвы». Россиянин также пожаловался, что сотрудники полиции не привлекли виновника к ответственности.

По словам автора поста, неадекватный водитель чуть не сбил девушку с ребенком, приняв ее за бывшую возлюбленную. «Слава богу, не смог», — написал москвич. В комментариях он рассказал, что автомобиль ездил за потенциальной жертвой по тротуарам и пытался задавить ее несколько раз.

Также, по его словам, вместе с мужчиной в автомобиле находилась девушка, которая впоследствии просто отмалчивалась.

«Угомонили его жители домов. Приехал наряд полиции и увезли в местное отделение. Были написаны несколько заявлений на отморозка. И все. Финита-ля-комедия», — рассказал автор поста. Он добавил, что полиция не увидела в действиях водителя состава преступления. Он также не прошел медицинское освидетельствование. Возмущенные жители двора, по которому катался задержанный, считают поведение сотрудников полиции укрывательством.