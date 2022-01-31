Россияне пожаловались на ограбившее их приложение для парковки

В Facebook-группе «Автомобилисты Москвы» россиянка пожаловалась на приложение для парковки, которое начало часто ошибаться. В комментариях большое количество пользователей рассказали, что их оно даже умудрялось ограбить.

«Приложение вдруг начало ошибочно подставлять номер паркинга. Gps включен, приложение видит меня там, где я припарковалась, но подставляет номер другой парковки», — написала автор поста и посоветовала всем водителям впредь быть внимательнее.

«Такое часто бывает если загружаешь приложение парковки заранее (проверить баланс, например). Если его просто свернуть, то, когда соберешься парковаться, номер парковки будет указан тот, мимо которого ты проезжал, когда зашел в приложение. Поэтому я всегда вырубаю его полностью и загружаю снова перед оплатой парковки», — объяснил пользователь.

«У меня недавно сама включилась оплата парковки, после того как я ее отключила! Села в машину, остановила парковку, поехала в область, ложусь спать… И вдруг мне приходит сообщение, что нужно пополните баланс, чтобы продлить сеанс», — рассказала подписчица интернет-сообщества, отметив, что в итоге сама того не зная она оплатила парковку за три лишних часа. Многие признались, что и с ними происходило подобное, поэтому теперь они всегда начеку.

Ранее москвич занял парковку баклажкой с угрожающей надписью и получил выговор.