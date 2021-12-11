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Россияне пожаловались на портящих новогоднее украшение Москвы хулиганов
Кадр: телеграм-канал «Москва с огоньком»
Жители Москвы пожаловались на хулиганов, испортивших новогоднее украшение в виде светящегося шара, внутри которого установлено искусственное дерево. Видеозапись с места инцидента в столичном районе Бутово опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
Во время съемки видео россиянам стало понятно, что поломка инсталляции могла произойти по причине очень скользкого пола в шаре. Москвичи предположили, что из-за ледяного покрытия кто-то из соседей мог упасть и нечаянно сломать ветку.
Ранее здание ЦУМа, украшенное к Новому году декоративной иллюминацией в форме красной ленты, будто это большой подарок, развеселило россиян. «Москва как подарок всем нам. Праздник к нам приходит», — прокомментировала снимок автор топика.