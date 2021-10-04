Россияне пожаловались на ранний сбор осенней листвы

Жительница Москвы опубликовала пост в группе «Район Филевский парк» в Facebook в котором пожаловалась на коммунальщиков, убирающих осеннюю листву, которая только что осыпалась.

По мнению россиянки, для таких работ еще слишком рано. Женщина также напомнила о случаях, когда сотрудники коммунальных служб выстригали газон в разгар летней аномальной жары, и о реагентах, которые они рассыпают по московским улицам, в том числе на голый асфальт.

Подписчики сообщества поддержали автора публикации, указав на то, что листва полезна и необходима деревьям — она укрывает их корни во время заморозков, не давая им погибнуть. «Тоже удивлена, уже сгребают. Не понимаю, почему листва не может полежать? Во-первых, это полезно. Во-вторых, красиво. Что за синдром у этих ребят? "Листьяненавистники"», «В парке, куда люди приходят отдохнуть с детьми в колясках, ходит юноша с ветродуем и со страшным ревом и вонью гоняет пока редкие листочки», — прокомментировали юзеры.

16 августа синоптик назвал сроки начала листопада в Москве — он начнется в конце сентября, что является обычным для столичного региона сроком.