Россияне пожаловались на шумную утреннюю уборку и мусоровозы

Москвичи в группе Facebook «Я-житель Коптево» пожаловалась на шумную уборку территории детского сада.

Одна из жительниц района написала, что двор учреждения расчищают рано утром в выходные дни, когда детей на месте нет. Она объяснила, что скрежет лопат мешает людям спать.

Другой москвич поддержал женщину, рассказав, что раньше на территории сада листву убирали воздуходувами, но после приезда полиции, директор учреждения заверил, что подрядчика поменяют. Однако, шумные работы так и не прекратились. «В прошлом году после сильного снегопада дизельные снегоуборщики в три часа ночи убирали прямо напротив жилого дома. Они делают так, как им удобно, полагая, что жильцы потерпят», — рассказал мужчина. Он также добавил, что во двор дошкольного учреждения ежедневно в половине седьмого утра заезжает мусоровоз также нарушая закон о тишине.

В итоге москвичи обратились в Управу района с жалобой о нарушении закона тишины, но ответа пока не получили.

Ранее россиянка пожаловалась на шумных соседей и получила совет.