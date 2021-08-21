Россияне пожаловались на слишком ранний и громкий вывоз мусора
Россиянка пожаловалась на слишком ранний и громкий вывоз мусора возле дома на улице Жуковского в центре Москвы. Об этом она рассказала в районной Facebook-группе «Басманный LIVE/соседи».
«Каждый день с грохотом под мои окна выкатывают ЭТО!» — написала разгневанная москвичка, имея в виду мусорные баки. В комментариях местные жители подтвердили, что проблема действительно существует.
«Нам не под окна, но рядом и с двух сторон в семь утра приезжают мусоровозы и начинают бросать контейнеры туда-сюда, вместо будильника», — пожаловался участник группы.
«У меня под окнами в 3:30 утра приезжает мусоровоз с висящими цепями и бренчит минут 15. Каждую ночь», — добавил другой пользователь.
«У нас в шесть утра приезжают. Грохот неимоверный. Было бы хорошо, если бы не в часы сна это происходило», — добавила другой юзер.
Ранее, 29 июля, сообщалось о том, что массовое столкновение с участием дворников и представителей городской службы, занимающихся укладкой и ремонтом дорог, произошло на западе Москвы.
По предварительной информации, дорожники не поделили с дворниками кому убирать мусор, раскиданный на улице Крылатские Холмы возле здания поликлиники.
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