Россияне пожаловались на воровство вещей в химчистках

Пост россиянина на Facebook, в котором тот обвинил химчистку в Москве в воровстве вещей, вызвал бурную реакцию в соцсетях. Некоторые юзеры поделились аналогичным опытом в комментариях.

Автор поста считает, что у него украли ковер. Мужчина рассказал, что сдал его в химчистку в конце августа и до сих пор не знает ничего о его местонахождении и сроках возрата. Юзер добавил, что созванивался с водителем, которому отдал ковер. «Несчастный мужик, которого заставили объясняться с вредным клиентом. Конечно, он не знает, когда мне вернут ковер. И не должен так-то. Так что украли как пить дать», — заключил пользователь сети.

Комментаторы рассказали о похожих инцидентах, которые происходили у них с сотрудниками сети. Одна из женщин написала, что в химчистке у нее украли комплект «прекрасного» турецкого белья. Юзерша отметила, что руководство признало вину и выплатило деньги.

«У моих знакомых так китайский шелковый ковер ручной работы из химчистки "куда-то исчез"», — вспомнил другой пользователь. Нашлась женщина, которая рассказала о другом неприятном опыте — в химчистке, по ее словам, ей испортили три пуховика.

Ранее москвичка отсудила у химчистки 423 тысячи рублей за испорченное платье бренда Gucci. Женщина заказала экспертизу и подала в суд на организацию после того, как вещь выцвела и утратила форму.

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