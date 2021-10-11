Россияне предложили восстановить памятник генералу в центре Москвы

Один из пользователей выразил сожаление, что руководство СССР массово сносило памятники известным людям. Многие юзеры поддержали мужчину. «Восстановить бы», — заметили в комментариях. Кто-то предложил вернуть Скобелева на Тверскую, а памятник Долгорукому переместить на Боровицкую площадь.

«Памятники — это творение рук человека! Жаль, что их могут уничтожать, ведь это память о великих людях», — возмутилась одна из юзерш. Женщина заявила, что советская власть поступила неразумно, стерев напоминания о прошлом в виде монументов.

Кто-то отметил, что в Москве все же есть памятник Скобелеву. Скульптура генерала стоит возле здания академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ на проспекте Вернадского.

Ранее на Новодевичьем кладбище установили памятник народному артисту СССР Олегу Табакову. На церемонию открытия пришли десятки человек, желавшие почтить память актера.