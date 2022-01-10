Россияне принесли цветы к посольству Казахстана в центре Москвы

Люди начали приносить цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре в центре Москве в день общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, которые начались в республике 2 января, пишет ТАСС.

После возобновления работы посольства Казахстана в штатном режиме с понедельника, 10 января, по периметру здания дежурят полицейские. В знак скорби приспустили национальный флаг. Президент Касым-Жомарт Токаев официально объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами беспорядков.

Ранее сообщалось, что более десятка российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели с подмосковного аэродрома «Чкаловский». 12 воздушных судов с военными и техникой ВДВ направились на аэродромы «Алматы» и «Жетыген» в Казахстане.