Россияне раскритиковали знаменитую московскую гостиницу

Фото знаменитой гостиницы «Минск» на улице Горького вызвало у россиян отрицательные чувства. Снимок, на который обрушилась критика пользователей сети, выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Гостиница «Минск» работала на нынешней Тверской улице с 1964 по 2005 год. После этого ее закрыли на реконструкцию, а после там появился комплекс SUMMIT с гостиницей «Интерконтиненталь Тверская».

Увидев фотографию гостиницы 1978 года, многие признались, что не любили это здание. «Ужасть была — многоэтажный сарай-гараж напротив Английского клуба», «Двоякое чувство, с одной стороны ностальгия, а с другой стороны, понимаешь, что здание-то уродливое», — написали пользователи. Кто-то заявил, что «Минск» в советские годы был местом обитания сотрудников КГБ. Одному из пользователей снимок напомнил фильм ужасов.

Некоторые при взгляде на фото испытали более позитивные эмоции. «Почему-то, когда я вижу на фото эти старые телефонные будки, немедленно хочется оглядеться в поисках мамы, подбежать к ней и взять за руку», — с ностальгией отметили в комментариях.

Ранее россиян ужаснул внешний вид гостиницы «Варшава» в центре Москвы. На выложенном в сеть фото видно, что здание начали сносить.