Россияне рассказали о способах разоблачить уличных попрошаек

Фотография мужчины, просящего деньги на улице, натолкнула россиян на обсуждение. Дискуссия разгорелась под постом в Facebook-группе «Ясенево. Соседи».

Автор топика рассказал, что встретил на улице молодого человека, собирающего деньги с табличкой, на которой написано: «Маме на лечение». «Что думаете? Рассказывает по маму очень убедительно, если честно», — отметил мужчина.

В комментариях назвали способ проверить рассказ просящего и при необходимости разоблачить его. «Надо идти знакомиться с мамой, если вы так прониклись», «Хотите помочь — идите и купите продуктов и лекарство какое надо. Сами. И ему в руки дайте», — порекомендовали пользователи.

Автор ответил, что звонил по номеру, указанному на табличке молодого человека, и там ему действительно ответила женщина, назвавшаяся родственницей сборщика денег. «Предложил помощь и написал ей ещё свои контакты на всякий случай. Я рассудил так, что если людям действительно понадобится помощь, то они найдут возможность со мной связаться», — отметил он. Многие поставили под сомнение правдивость рассказа про сбор денег на лечение.

«Благотворительность должна быть только адресная, знакомым людям, бабушке в соседнем доме. Все остальное от лукавого», — заявили в комментариях. Кто-то возразил, что посторонним людям можно и нужно помогать. На это юзеру ответили, что многие уличные попрошайки на самом деле находятся под покровительством преступных группировок.

Ранее россияне обсудили профессиональную попрошайку с многолетним стажем, просящей денег якобы на дорогу.