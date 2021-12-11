Россияне рассказали о возвращении потерянных кошельков

Курьер вернул москвичке потерянный кошелек. Женщина поделилась историей со счастливым финалом в Facebook-сообществе «Гагаринский район». В комментариях россияне рассказали о похожих случаях с возвращением ценных вещей из своей жизни.

«Сегодня потеряла кошелек. Обнаружила это в "Мираторге" на Панферова. Очень расстроилась. Сотрудники магазина сопереживали, смотрели камеры, но ничего не увидели. Оставила им номер телефона на случай "вдруг принесут"», — написала рассказчица. Вскоре после случившегося ей позвонили: курьер службы доставки нашел ее кошелек и передал охране магазина. «Видимо, я обронила, когда из машины вышла… А доставщик демонстративно пересчитал деньги, чтобы все убедились, что все на месте. Очень-очень благодарна этому человеку», — заключила она.

Выяснилось, что на честных людей в жизни везло и многим другим участникам интернет-сообщества. «Мне пару лет назад вернули кошелек, потерянный на парковке около дома. Нашедший отнес его в полицию, сотрудники отделения по банковской карточке нашли меня и позвонили. И все это так быстро, что я в дверях участка столкнулась с девушкой, которая и нашла мой кошелек. Подарила ей коробку конфет, я как раз была из магазина», — рассказала пользовательница сети.

Одна москвичка призналась, что однажды сама нашла чужой кошелек на пляже и передала его охраннику. «Надеюсь, он оказался добропорядочным», — поделилась она. «На самом деле, хороших людей больше, чем плохих», — заметила другая участница дискуссии.

Ранее у руководителя компании украли кошелек с двумя миллионами в ресторане Москвы.