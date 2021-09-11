Россияне с ностальгией вспомнили пустые из-за пандемии вагоны московского метро

По ее словам, несмотря на опыт пандемии коронавируса в преддверии сезона гриппа люди так и не научились прикрывать рот рукой при кашле. «Вспомнила сегодня этот период времени, когда в набитом битком вагоне метро вчера и сегодня около меня вставали и садились люди или кашляющие, или шмыгающие носом», — отметила москвичка.

«Прекрасное было время для поездок по городу и прогулок. Только дегенераты, орущие из окон "сидидома", немного портили общее впечатление от свободной Москвы», — написал подписчик паблика.

«Как же было хорошо», «Фото из разряда кадров фильма "Я — легенда"», — отметили другие интернет-пользователи в комментариях.

Однако некоторые москвичи оказались рады, что период «пустых вагонов» прошел.

«Пустота. Никакой жизни, ужасно!» «Нет, уж лучше битком, пусть жизнь кипит», «Фото города, как из фильма ужасов», — подчеркнули юзеры.

В конце августа ажиотаж в сети вызвало фото девушек, гуляющих по московскому метро в черных латексных костюмах. Многие восхитились внешними данными «женщин-кошек».

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