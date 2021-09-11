Россияне с ностальгией вспомнили пустые из-за пандемии вагоны московского метро
Фотография пустых вагонов поезда в московском метро в прошлом году пробудила ностальгические воспоминания у россиян. Снимок поезда без пассажиров опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».
«Москва, 2020 год, метро, час пик. Уже история!» — написала автор поста.
По ее словам, несмотря на опыт пандемии коронавируса в преддверии сезона гриппа люди так и не научились прикрывать рот рукой при кашле. «Вспомнила сегодня этот период времени, когда в набитом битком вагоне метро вчера и сегодня около меня вставали и садились люди или кашляющие, или шмыгающие носом», — отметила москвичка.
«Прекрасное было время для поездок по городу и прогулок. Только дегенераты, орущие из окон "сидидома", немного портили общее впечатление от свободной Москвы», — написал подписчик паблика.
«Как же было хорошо», «Фото из разряда кадров фильма "Я — легенда"», — отметили другие интернет-пользователи в комментариях.
Однако некоторые москвичи оказались рады, что период «пустых вагонов» прошел.
«Пустота. Никакой жизни, ужасно!» «Нет, уж лучше битком, пусть жизнь кипит», «Фото города, как из фильма ужасов», — подчеркнули юзеры.
В конце августа ажиотаж в сети вызвало фото девушек, гуляющих по московскому метро в черных латексных костюмах. Многие восхитились внешними данными «женщин-кошек».
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!